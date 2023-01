Il avait échoué à inscrire son nom au palmarès de la première édition de la Route du Rhum. Battu pour 98 secondes par Mike Birch et son Olympus Photo en 1978, le voilier Kriter V skippé par Michel Malinovsky a pourtant contribué à la légende de la course transatlantique. Dans la nuit de dimanche à lundi, le monocoque de 21 mètres de long a pourtant sombré à l’abri des regards. Peut-être secoué par les rafales de vent de la tempête Gérard, Kriter V a coulé par environ six mètres de profondeur dans le port de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) où il était amarré.



Tempête Kriter V à coulé dans le port de St Malo 😢 Posted by Philippe Corfec on Monday, January 16, 2023

Seule une partie de son mât reste aujourd’hui visible, comme en atteste une photo prise par un passionné de voile. S’agit-il d’une voie d’eau ou d’une trappe restée malencontreusement ouverte ? L’enquête le dira. En attendant de connaître les raisons de cette soudaine plongée, le voilier reste en apnée. Ce sera à son propriétaire, qui le propose à la location, de décider de son sort.

Deux abandons pour des voies d’eau

Depuis sa mythique deuxième place en 1978, le voilier n’a pas cessé la compétition. A plusieurs reprises, le monocoque était aligné au départ de la Route du Rhum. La dernière fois, c’était en 2018 quand Bob Escoffier avait pris le départ de la Transatlantique. Il n’avait pas dépassé les côtes bretonnes qu’il avait dû abandonner. Comme Benjamin Hardouin en 2014, qui avait lui aussi été victime d’une voie d’eau.