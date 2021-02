Le golfeur professionnel Tiger Woods a été hospitalisé mardi matin après un accident de la route alors qu’il circulait au volant de sa voiture près de Los Angeles, ont annoncé les services du shérif du comté.

#BREAKING: US Pro Golfer #TigerWoods' car was ripped apart by firefighters using a bad ass mechanical device known as the "jaws of life". They had to do this because he rolled his car somehow on a California road. He is now hospitalized with injuries to his legs. pic.twitter.com/jU8WidOL6b