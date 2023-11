Mettez-le au milieu de terrain, en pointe ou derrière l’attaquant, le rendement sera le même. Cette année, Antoine Griezmann marche sur l’eau, que ça soit avec l’Atlético de Madrid ou avec l’équipe de France. Huit buts en douze matchs de Liga, quatre buts en quatre matchs de Ligue des champions, les statistiques ne mentent pas. Et ses performances sont saluées par ses coachs.

« C’est un joueur extraordinaire, différent, qui a quelque chose de spécial, a commenté Diego Simeone, son entraîneur à l’Atlético, dans l’émission « El Larguero », sur la Cadena Ser. C’est un joueur qui travaille, qui aime comprendre ce qu’on attend de lui. Pour moi, c’est une joie tous les moments que j’ai pu traverser avec lui. Rien n’a été forcé. »

« Il manque de reconnaissance »

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, est également revenu, lundi en conférence de presse, sur la belle période vécue par l’ancien joueur de la Real Sociedad : « Il n’est pas sous-coté, mais il manque peut-être de reconnaissance par rapport à tout ce qu’il fait. » L’ancien milieu de terrain a regretté que Grizou n’ait pas gagné le Ballon d’or en 2018 : « Je ne veux pas dire que Modric ne le méritait pas, mais Antoine, avec la saison qu’il avait faite, en ayant le titre mondial au bout, il aurait pu. »

« Je pense, et je lui ai déjà dit, que s’il s’était peut-être ouvert un peu plus à travers sa communication, ça aurait pu, a ajouté Deschamps. Il n’en a peut-être pas envie, mais quand je vois les saisons qu’il fait. »

En parlant Ballon d’or, Diego Simeone y est aussi allé de son analyse : « On doit gagner quelque chose, sinon, c’est difficile. » Un petit doublé Liga-Ligue des champions, et l’Euro en poche, et la récompense est pour notre Français.