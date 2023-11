Une frappe croisée du gauche (6e, 1-0), une très longue ouverture sous forme d’avant-dernière passe pour Morata (47e, 2-0) et une reprise acrobatique (60e, 3-0). Antoine Griezmann a encore régalé le Metropolitano mardi soir lors du récital de l’Atlético Madrid face au Celtic Glasgow (6-0). Cette deuxième victoire, pour deux nuls, en Ligue des champions permet aux hommes de Diego Simeone de prendre la tête du groupe E devant la Lazio Rome, victorieuse de Feyenoord (1-0).

Contre des Ecossais réduits à 10 dès la 23e minute après l’expulsion de Maeda, pour une semelle sur Hermoso, l’habituel attaquant a évolué au poste de milieu récupérateur. Comme lors de la Coupe du monde au Qatar, le champion du monde 2018 a étalé sa polyvalence, avec quelques tacles de défenseur bien sentis en plus de son travail à la finition. Le Français de 32 ans aurait pu marquer davantage, mais il a manqué de précision à trois reprises (25e, 45e et 46e), avant d’être remplacé à la 65e minute par Saul Niguez, auteur de l’ultime but des Matelassiers.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #ATMCEL

💪 Aucun souci pour l’Atlético Madrid contre le Celtic !

💥💥 Une victoire 6-0 avec un doublé FOU de Griezmann !

📊 Les Colchoneros sont en tête du groupe E, Glasgow est éliminé !https://t.co/r469RF2iWU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« C’est un poste de milieu de terrain où vous devez voler des ballons, aller dans la surface, a lâché Grizou à l’issue de la rencontre, au micro de la chaîne de télé espagnole Movistar +. J’essaie de faire ce que tout le monde devrait faire à ce poste, j’apprends. »

Plus très loin du record de Luis Aragones

Avec ses 167e et 168e buts pour l’Atlético, il n’est plus qu’à cinq buts du meilleur buteur de l’histoire du club, Luis Aragones.

« J’ai de la chance d’avoir un joueur comme Griezmann, a lancé Simeone. Ça ne fait aucun doute qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club. Il lit le jeu pour apporter l’équilibre en compensant pour toute l’équipe. » Les moments de doute à son retour du Barça, lorsque le Français ne pouvait jouer que quelques bribes de match à cause d’une étrange clause, semblent si loin…