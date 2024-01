Si la rencontre s’est globalement déroulée dans une bonne ambiance, deux supporteurs du PSG ont tout de même été déférés lundi devant le tribunal judiciaire de Castres à la suite d’incidents lors du 32e de finale de Coupe de France disputé contre Revel, indique le journal La Dépêche ce mardi. Des fumigènes ont été lancés et une bombe artisanale a explosé pendant le match du côté des Ultras parisiens.

120 fauteuils cassés

Les deux responsables ont été identifiés avec l’aide d’agents de sécurité du club parisien et embarqués par les hommes des sections d’interventions rapides, et sont donc passés en comparution immédiate à Castres. Le premier a été condamné à un an d’interdiction de stade, le second à huit mois, et les deux hommes devront payer une amende.

La Dépêche précise également que plus de 120 fauteuils de la tribune du stade Pierre-Fabre où étaient installés les Parisiens ont été cassés. Le 32e de finale remporté par le PSG sur le score de 9-0 s'est déroulé devant 10.000 spectateurs, dont 500 fans parisiens qui avaient fait le déplacement.