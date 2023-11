Les amateurs de Serie A en France connaissaient bien sa voix. Alessandra Bianchi, l’ambassadrice du football italien dans l’Hexagone, qu’on a pu, entre autres, voir dans « L’Equipe du dimanche » sur Canal+, écouter sur RMC Sports ou lire dans Le Parisien ou L’Equipe, est décédée à l’âge de 59 ans, a annoncé le journal italien La Repubblica, mardi.

Alessandra Bianchi, grande supportrice de la Roma, avait également travaillé pendant quelques années au service communication de la Lega Pro, qui organise les championnats de Serie C. L’instance lui a d’ailleurs adressé un message d’au revoir sur son site, louant « une journaliste de grande valeur et une personne extraordinaire ». « Ta mémoire et tes rires resteront vivants pour toujours », ajoute la Lega Pro.

La Roma, la voix cassée, l'EDD, l'Italie… toute une adolescence. Adieu Alessandra Bianchi et surtout merci 🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/TFWVG9yxH5 — Malick Traoré (@mlktraore) November 15, 2023



Sur X (anciennement Twitter), de nombreux passionnés du football italien et ex-collègues lui ont également rendu hommage, à l’image de Didier Roustan : « J’aimais son exubérance, son amour pour Totti, sa gentillesse aussi.. Nous avons tant ri. » Ses obsèques se dérouleront jeudi, à Rome.