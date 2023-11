Les décisions du Napoli, ces derniers mois, sont souvent incompréhensibles. Après avoir été champion d’Italie, le président Aurelio De Laurentiis avait décidé de remplacer Luciano Spalletti, démissionnaire, par le Français Rudi Garcia. Surprenant au vu des récentes expériences du Français, qui n’avait pas convaincu à Lyon ou à Al-Nassr, en Arabie saoudite, où il avait entraîné Cristiano Ronaldo.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023



Le début de saison des Napolitains a confirmé les craintes. Alors que l’ancien club de Diego Maradona avait dominé la Serie A la saison dernière, le voilà quatrième du championnat à dix points, déjà, de l’Inter Milan, leader après douze journées. En Ligue des champions, les Napolitains sont deuxièmes, avec de bonnes chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Mais ce n’était pas assez bien, a jugé Aurelio De Laurentiis après la défaite à domicile face à Empoli, samedi (0-1), et face à la grogne des supporteurs. Le sulfureux président napolitain a donc décidé de limoger Garcia et de le remplacer jusqu’à la fin de la saison par… Walter Mazzarri, un ancien de la maison (entre 2009 et 2013), qui reste sur une expérience catastrophique à Cagliari. Surprenant, on vous dit.