Le président et propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis, a assuré jeudi qu’il n’avait pas pensé à limoger Rudi Garcia et à changer d’entraîneur durant la trêve internationale. « Après la défaite contre la Fiorentina (1-3), j'ai lu tout et n’importe quoi », a déclaré « ADL » lors d’une conférence de presse d’une heure au centre d’entraînement du Napoli.

« S’il y a eu des erreurs, j’en assume les responsabilités, mais de là à changer d’entraîneur, a expliqué le président des champions d’Italie en titre. Je l’ai dit à Garcia droit dans les yeux : "Continue de faire ce que tu fais et ne t’inquiète pas". Tout le monde fait des erreurs, j’espère qu’elles ne vont pas se reproduire. Dans ce cas, il aura notre soutien. »

Des contacts amicaux avec Conte

Sacré champion d’Italie la saison dernière sous la direction de Luciano Spalletti, Naples est 5e au classement, à sept points du leader, l’AC Milan, avant la reprise du championnat ce week-end. L’équipe de Rudi Garcia a concédé deux défaites en championnat, trois en incluant son revers contre le Real Madrid (3-2) en Ligue des champions, toutes à domicile.

✨ Loads to go again

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ZvXir9YABk — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 19, 2023



Durant la trêve, De Laurentiis a rencontré Antonio Conte, sans poste depuis son départ en mars dernier de Tottenham, mais il a assuré que ce n’était pas pour lui proposer d’entraîner le Napoli : « Depuis qu’on s’est retrouvé sur le même lieu de vacances, aux Maldives, il y a quelques années, on est resté en contacts. Le reste, ce ne sont que des ragots destinés à affaiblir celui qui est en charge de l’équipe actuellement et cela m’agace. »

Un accord verbal avec Osimhen pour prolonger

« Un changement d’entraîneur, c’est toujours un traumatisme, a repris De Laurentiis. Et puis, il n’y en a pas tant que cela des entraîneurs qui préfèrent le 4-3-3 avec une défense haute. » Le dirigeant napolitain est également revenu sur les négociations qui ont eu lieu durant l’été pour prolonger le contrat du buteur nigérian Victor Osimhen, convoité par des cadors européens et un club saoudien en juillet.

De Laurentiis a assuré être parvenu à un accord verbal avec le meilleur buteur du Championnat d’Italie 2022-23, avant que celui-ci ne revienne sur sa décision. « Si après s’être serré la main, les choses changent, c’est déplaisant et on en prend acte, mais la vie continue. J’ai des rapports super avec (Osimhen), son contrat expire en 2025, on a encore le temps », a-t-il insisté.