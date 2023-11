Le sélectionneur de l’Italie, Luciano Spalletti, a regretté lundi que son successeur à la tête de Naples Rudi Garcia, qui devrait être démis de ses fonctions en début de semaine, se soit retrouvé dans « une situation injuste » à cause « des comparaisons avec le passé ». « Je n’ai rien à dire sur Naples. Je m’étais un peu préparé [à cette question], je suis le sélectionneur de l’équipe nationale et je pense qu’il est désormais injuste que je parle de la vie des clubs », a déclaré dans un premier temps Spalletti en conférence de presse, à quatre jours d’un match capital de qualifications à l’Euro 2024 contre la Macédoine du Nord.

« J’ai beaucoup de respect pour Garcia, il a montré qu’il était une personne décente, équilibrée. Ce n’était pas juste dès le premier match de le comparer avec ce qui avait été fait avec cette équipe avant », a regretté Spalletti. Le technicien italien a remporté la saison dernière le titre de champion d’Italie avec le Napoli qui attendait ce troisième sacre depuis trente-trois ans.

Igor Tudor pressenti

Sous la direction de Spalletti, Naples a survolé la saison 2022-2023, reléguant son dauphin, la Lazio, à 16 points. Spalletti a ensuite décidé de quitter son poste, initialement pour prendre un congé sabbatique, avant d’accepter de reprendre la Nazionale après la démission surprise de Roberto Mancini à la mi-août.

Au lendemain de la défaite à domicile contre le mal classé Empoli (1-0), le président-propriétaire du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a convoqué lundi une réunion de crise qui devrait aboutir au limogeage de Garcia et à la nomination de son successeur, possiblement le Croate Igor Tudor. Sous la direction de Garcia, Naples a disputé 16 matchs en championnat et Ligue des champions pour un bilan de huit victoires, quatre nuls et quatre défaites, toutes à domiciles.