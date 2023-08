En Italie, la Serie A peut de nouveau compter sur Paul Pogba. L’international français de la Juventus Turin, dont le dernier match remontait au 14 mai, a fait son retour en compétition lors du nul de son équipe à domicile face à Bologne (1-1), dimanche lors de la 2e journée du Championnat d’Italie.

« Bien sûr, je suis content d’avoir retrouvé le terrain, de pouvoir refaire ce que j’aime par-dessus tout au monde, de me sentir bien physiquement et de pouvoir aider l’équipe », a déclaré le champion du monde 2018 à la plateforme DAZN.

« On fera mieux pour le prochain match »

« Mais je suis aussi un peu déçu du résultat, car nous pouvions empocher les trois points de la victoire », a-t-il poursuivi. « Le positif, c’est qu’on n’a pas perdu ce match. Cela nous montre qu’on doit encore travailler et apprendre encore plus. On fera mieux pour le prochain match », a-t-il conclu.

Pogba, 30 ans, a remplacé à la 66e minute de jeu Nicolo Fagioli alors que son équipe était menée 1 à 0 à domicile. Il a contribué à l’égalisation de la Juve en lançant Samuel Iling Junior, dont le centre a été repris de la tête par Dusan Vlahovic.

Le milieu de terrain, longtemps blessé la saison dernière à un genou puis à une cuisse, n’a disputé que dix matchs en 2022-23 et a manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il a manqué également cet été tous les matchs de préparation de la Juve, mais était le week-end dernier dans le groupe pour le premier match de la saison 2023-24 remporté 3 à 0 à Udine, sans entrer en jeu.