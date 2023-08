Cet été, c’est le grand plongeon dans nos souvenirs télé. Premiers chocs, premières larmes, premiers rires… Les dessins animés de notre enfance ont su réveiller nos émotions. Parce qu’on leur doit bien ça, nous partons durant les deux prochaines semaines à la rencontre des parents des héros de nos après-midi.

Des Mystérieuses Cités d’Or jusqu’à Sam Sam, ce podcast se veut une chouette traversée générationnelle à la rencontre de dessinateurs, réalisateurs et producteurs français dont les œuvres précèdent souvent le nom. Tous et toutes nous raconterons l’histoire de leurs dessins animés… et la leur.

Un dessin animé inclusif

Pour créer un dessin animé, il existe ceux qui inventent des mondes surréalistes pour faire rêver les enfants, et les autres. Ceux qui s’inspirent du quotidien des enfants, et notamment des matchs de foot avec les copains dans la cour de récré. Dans ce registre, il en existe un rayon, plus ou moins réaliste. Difficile de battre les figures d’Olive et Tom, ou celles de Galactik Football.

Pourtant, au début des années 2000, une nouvelle production fait le choix audacieux du réalisme. Porté par les équipes du producteur Giorgio Welter, Foot 2 Rue propose une recette inédite : raconter la vraie vie des jeunes téléspectateurs, sans artifices. Une bande de jeunes, garçons et filles, vivant dans un quartier populaire qui se retrouvent tous les jours pour jouer au foot dans les rues.

Aujourd’hui, Giorgio Welter est convaincu d’avoir créé un des premiers dessins animés réellement inclusif. Et le succès de Foot 2 Rue ne le contredit pas. Dix-huit ans après leur première apparition sur nos écrans, les épisodes continuent d’être diffusés et de nouveaux sont actuellement en production. Dans cet épisode, on part à la rencontre du père de Tag, Eloise, Requin, Teckno et Gabriel.