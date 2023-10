Les forfaits successifs de Jules Koundé, Dayot Upamecano, puis Axel Disasi (lui-même blessé alors qu’il avait été appelé en renfort à la place d’Upamecano) ont fait deux heureux lundi. Formés à l’Olympique Lyonnais et transférés cette année respectivement à Chelsea et au RB Leipzig, Malo Gusto et Castello Lukeba (20 ans) viennent en effet de connaître leur première convocation en équipe de France de football A. Initialement retenus par Thierry Henry avec les Espoirs, les deux jeunes défenseurs franchissent donc un sacré cap.

A un poste de latéral droit où la concurrence n’est quand même pas folle chez les Bleus (doux euphémisme), Malo Gusto a notamment un coup à jouer, alors que la bande à Didier Deschamps va affronter les Pays-Bas, vendredi (20h45) à Amsterdam dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, puis l’Écosse, le mardi 17 octobre, en amical à Lille. Non retenu ces derniers mois par DD, le Marseillais Jonathan Clauss est l’autre option de la liste à ce poste défensif spécifique.

💬 "𝘗𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯, 𝘫𝘦 𝘷𝘦𝘶𝘹 𝘴𝘶𝘳𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘶 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵"



🎥 Découvrez les premiers pas de @gusto_malo avec les A à Clairefontaine 🏰#FiersdetreBleus pic.twitter.com/nRVQWswAPv — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2023



« Je m’apprêtais à venir avec les Espoirs et j’ai reçu un petit coup de fil dans le train pour me dire que j’étais avec les A, sourit Malo Gusto dans une vidéo postée par le compte de l’équipe de France sur les réseaux sociaux. C’est une fierté, l’objectif est d’y rester. J’ai travaillé pour ça. » Un objectif que partagera son ex-coéquipier à l’OL Castello Lukeba, auteur d’une adaptation express en Bundesliga avec le RB Leipzig, en tant que défenseur central.