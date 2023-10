Récupérer un joueur en méforme en club et le remettre sur pied en un ou deux matchs internationaux avec les Bleus. Didier Deschamps connaît la recette, il en a souvent fait bénéficier à Antoine Griezmann quand les choses n’allaient pas très bien en club. Il est temps pour le sélectionneur d’en faire de même avec Kylian Mbappé, dont le début de saison, sûrement affecté par une préparation tronquée par le cinéma du mercato, n’est pas à la hauteur du bonhomme. « Je parlerai avec Kylian, a déclaré DD en conférence de presse, ce lundi. Il traverse une période qu’il n’a pas connue souvent. Avec lui, ça se voit plus. Est-ce qu’il est maladroit ? Je ne sais pas. On ne va pas refaire son historique. Ce qu’il a vécu cet été a pesé. »

Deschamps revendique aussi un droit à la clémence pour son joueur, qui ne peut pas toujours être à 100 %. « Il a aussi le droit d’avoir une période où il est moins bien avec les cadences infernales, ces matchs tous les trois jours. Il a un rôle en équipe de France. Ce serait bien qu’il retrouve son efficacité avec nous. » On connaît un entraîneur espagnol qui serait ravi de voir son attaquant se remettre dans le bon sens contre les Pays-Bas et l’Ecosse. Surtout après son gros raté dimanche, contre Rennes.