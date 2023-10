On a beau repasser 50 fois l’action en boucle, on ne comprend pas comment Kylian Mbappé, après avoir effacé la défense rennaise, Mandanda et même les supporteurs du Roazhon Park, a bien pu envoyer le ballon au-dessus du but adverse. Un mystère de la physique à ranger au côté du Big bang et des trous noirs. Sans ça, l’attaquant du PSG aurait pu participer pleinement à la fête de son équipe, victorieuse 3-1 sur la pelouse rennaise.

Dimanche, Mbappé a beaucoup raté parce qu’il a beaucoup tenté. Voilà bien longtemps que ses prises de balle et de décisions dans le jeu n’avaient pas été aussi bonnes, quand bien même elles n’ont pas été récompensées en bout de chaîne. Depuis le début de la saison, c’était plutôt le contraire : des performances médiocres dans le contenu et des buts en cache-misère. Newcastle ayant été le summum du néant. Ni jeu, ni but, et à peine un tir.

Il convient donc de ne pas tomber dans le piège à con des statistiques à outrance. Certes, le métier de l’international français doit avant tout d’inscrire des buts, et on espère sincèrement qu’il ne pense pas sérieusement devenir un joueur créatif, mais lui tomber dessus après la victoire de dimanche, et tout particulièrement la seconde période, relève de la mauvaise foi.

Luis Enrique ne s’y trompe pas en le défendant. « C’est vrai que c’est un peu bizarre que Kylian ne marque pas après ce match, mais c’est juste anecdotique, moi je garde ce qu’il apporte à l’équipe en défense et en attaque. »

« Il était fatigué sur ce match »

On ajoutera qu’il aurait pu s’en sortir avec une ou deux passes décisives, notamment sur ce service caviar pour Barcola en fin de rencontre. Hélas pour lui, l’ancien Lyonnais a bégayé au moment de conclure.

Petit bémol tout de même, les jambes de Mbappé ne semblent pas encore à 100 %. « Je pense qu’il était aussi fatigué sur ce match, on joue tous les trois jours, cela pèse un peu », a observé Ousmane Dembélé après la rencontre. Quand les jambes reviendront, le reste suivra. « Il n’était pas frustré, il va vite remarquer. »