Le journaliste Alexandre Ruiz s’attendait probablement à un après-match sympathique avec Luis Enrique sur le plateau de Free à la faveur de la victoire tranquille du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade Rennais (3-1). Au lieu de ça, il a gagné le droit de se faire allumer (comme beaucoup d’autres en ce moment) par le coach espagnol, dont les relations presse n’a jamais été le point fort. En cause, une relance du journaliste sur les possibles choses à améliorer dans le jeu du PSG, alors qu’Enrique venait de dire toute sa satisfaction après le match de ses joueurs.

Luis Enrique, le coach 🇪🇸 du #PSG revient avec nous sur le match de ce soir !#SRFCPSG pic.twitter.com/uaMy73ovR3 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews. C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », a réagi l’Espagnol, tourné vers Ludovic Giuly et Rio Mavuba, également en plateau. Enrique a ensuite conclu par un cinglant : « les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses. » Bonne ambiance.