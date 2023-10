Bernard Casoni accusé de racisme, enquête interne à l’US Orléans

Le club de football d’Orléans, qui évolue en National, la 3e division, a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête interne après que son entraîneur Bernard Casoni a été accusé par un média d’avoir tenu des propos racistes.

« L’US Orléans a pris connaissance des accusations rapportées par France Bleu à l’égard de M. Bernard Casoni », indique le club du Loiret dans un communiqué publié sur son site Internet.

Lors d’une conférence de presse, Casoni explique notamment qu’il a dit à ses jours qu’ils « ne sont pas plus cons que des Maghrébins », une formule qu’il est accusé d’utiliser très régulièrement. Plusieurs sources affirment qu’il aurait fait la demande de « blanchir l’effectif ».

« On ne peut plus rien dire »

L’ancien de l’OM reconnaît également en réponse à France Bleu avoir dit lors d’un entraînement « Pas besoin de chasubles pour eux, ils sont déjà noirs », mais assure qu’il s’agissait de « chambrage ». « Aujourd’hui, on ne peut plus rien dire », conclut-il, assurant qu’il n’est pas raciste, citant notamment ses six ans passés à entraîner au Magreb.

« Au regard de la gravité des faits invoqués, le club a décidé de diligenter, sans délai, une enquête interne », ajoute le club, précisant qu’il « ne fera aucun autre commentaire sur cette situation avant le résultat de cette enquête ».

Bernard Casoni, 62 ans, a été nommé entraîneur de l’US Orléans en juin dernier. Joueur, il a remporté la Ligue des champions avec Marseille en 1993 et a été sélectionné 30 fois en équipe de France de football.

Reconverti entraîneur, il a notamment fait monter coup sur coup Evian Thonon Gaillard de National en Ligue 2, puis de Ligue 2 en Ligue 1 entre 2010 et 2012. Orléans occupe la 17e et avant-dernière place du classement de National.