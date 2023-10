Le 16 septembre dernier, Mamadou Doumbia, coach de l’équipe de football amateur de l’Olympique Lyon Sud (de la fusion de Saint-Genis-Laval et Pierre-Bénite), a annoncé démissionner en raison de propos racistes émis contre lui et ses joueurs.

Dans une publication Facebook, repérée par Le Progrès, l’entraîneur a écrit : « Ils comptent le nombre de noirs alors que nous voyons une belle bande de copains. C’est trop ! ». L’ancien international ivoirien a été suivi par une douzaine de ses footballeurs.

« C’est la Zambie ici »

Interrogé par le journal local, il explique : « Nous partons car on me reproche d’avoir trop de noirs dans l’équipe. J’ai déjà subi le racisme dans les stades, les cris de singe, et d’autres trucs qui ne me touchaient pas directement. Mais quand ce sont des mecs de ta propre direction qui agissent comme ça. […] D’un côté, je suis embêté pour tout le bon travail et le comportement impeccable de nombreux bénévoles, mais il y a des choses qu’on ne peut plus taire à un moment donné. »

Un des footballeurs, qui a également quitté le club, a entendu d’autres remarques racistes telles que « c’est la Zambie ici » ou encore « c’est trop bronzé ». Un autre joueur raconte que « le vice-président a lancé en réunion que des parents de joueurs étaient venus lui dire qu’il y avait trop de noirs et que ce n’était pas représentatif de Saint-Genis-Laval ».

Mais si la majorité de l’effectif a décidé de partir de l’Olympique Lyon Sud, c’est surtout à cause du manque de réaction de la part de la direction. Mamadou Doumbia a assuré l'avoir alertée mais « rien n’a été fait ». Selon lui, l’équipe dirigeante a réagi seulement après son post sur les réseaux sociaux. « On me l’a reproché car ça nuisait à l’image du club », a-t-il dit. Sollicité par plusieurs médias, le président du club n’a pas souhaité commenter l’affaire, expliquant se concentrer « sur le sportif ».