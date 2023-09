Des blessures en cascade et maintenant une bonne polémique comme on (ne) les aime (pas), la Coupe du monde de rugby ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour le XV de France. Après la blessure et le forfait pour le Mondial de Paul Willemse, Fabien Galthié et son staff ont en effet décidé d’appeler le Montpelliérain Bastien Chalureau, condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse en 2020 pour des « faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime ».

De son côté, Chalureau, qui reconnaît les faits de violence mais conteste avoir proféré des insultes racistes, s’est vu infliger une peine de six mois de prison avec sursis. Condamnation à laquelle il a fait appel, l’instruction est toujours en cours. Ce lourd passif n’est pas du goût de tout le monde et sa sélection pour la Coupe du monde avec le XV de France a suscité une vague d’indignation. A la fois chez les supporters, mais aussi dans le monde politique, à l’image du député La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis, Thomas Portes.

Ah, si la France est championne du monde, peut-être que Bastien Chalureau pourra demander au rappeur d’extrême droite Millésime K de faire une petite chanson à la Vegedream.



Ah, si la France est championne du monde, peut-être que Bastien Chalureau pourra demander au rappeur d'extrême droite Millésime K de faire une petite chanson à la Vegedream.



Il a l'air de bien connaître, il le suit sur Instagram et il like ses posts. https://t.co/XZOv6x70Il — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) September 1, 2023



« Il n’y a pas que LFI, il y a un certain nombre de supporters qui se sont émus de la convocation de Bastien Chalureau en équipe de France, a-t-il déclaré dimanche dans La Matinale Week-End, sur RMC. Il y a eu une condamnation pour une bagarre à la sortie d’une soirée, et ce n’est pas une bagarre anodine. Il a dit des mots racistes, deux témoignages ont confirmé ses propos. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Dans les motifs de la condamnation, il est dit que ces violences ont été commises en raison de l’ethnie ou de la race. On ne peut pas accepter aujourd’hui d’avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes. »

Thomas Portes veut saisir la ministre des Sports

Dans La Dépêche du Midi, le rugbyman Yannick Larguet a raconté son agression datée de fin janvier 2020. « On allait descendre dans le parking Jean-Jaurès [à Toulouse]. J’ai entendu une personne qui criait : "Ça va les bougnoules ?" Je me suis retourné et j’ai aperçu un gars costaud qui traversait les allées Jean-Jaurès avec un copain. J’ai demandé s’il s’adressait à moi. Il continuait sans cesse ses insultes racistes. J’ai voulu me retourner et il m’a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire. J’ai reculé, j’étais dans le brouillard. Pendant ce temps-là, il a frappé mon copain. Il était hystérique, enragé. Je ne savais pas qui m’avait agressé mais ses amis l’appelaient Chalu. Je l’ai reconnu sur le site Internet du Stade Toulousain. »

Le député LFI a de son côté annoncé vouloir « saisir dès lundi la ministre des Sports pour qu’elle intervienne et qu’elle demande à l’équipe de France de ne pas le sélectionner. » « Il a le droit à la présomption d’innocence mais il y a eu une condamnation en première instance, a ajouté Thomas Portes. J’ajoute que ce joueur like des posts sur les réseaux sociaux d’un rappeur [Millésime K] qui est assimilé à l’extrême droite et dont les textes sont racistes et homophobes. Si Bastien Chalureau est blanchi après l’appel des accusations de racisme, il pourra tout à fait rejouer en équipe de France. »