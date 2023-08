Le centre des Bleus Jonathan Danty, qui souffre d’une petite lésion musculaire au niveau d’une cuisse, est incertain pour le match d’ouverture du Mondial 2023, le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande, a appris l’AFP mercredi de source proche du joueur. Danty (30 ans, 23 sélections) doit encore passer des examens supplémentaires dans les jours à venir.

Le joueur de La Rochelle, pièce maîtresse du XV de France de Fabien Galthié, pourrait manquer le premier match de la Coupe du monde, face aux All Blacks. Il avait commencé les trois derniers matchs de préparation de l’équipe de France, contre l’Écosse (30-27), les Fidji (34-17) et l’Australie (41-17), inscrivant notamment un essai face aux Wallabies.

Les Blacks pour commencer en beauté

Les Bleus ont déjà perdu le demi d’ouverture Romain Ntamack (rupture du ligament croisé du genou gauche) pour l’ensemble de la compétition et le pilier Cyril Baille (mollet) pour le début du Mondial. Les hommes de Fabien Galthié affronteront les All Blacks lors du match d’ouverture avant de défier l’Uruguay, la Namibie et l’Italie.