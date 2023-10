La Coupe du monde 2026, qui se disputera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, est loin d’avoir commencé que l’on parle déjà de la finale du Mondial 2030, dont l’organisation a été confiée au Portugal, à l’Espagne et au Maroc (avec certains matchs en Argentine, en Uruguay et au Paraguay). Jeudi, sur Radio Mars, Faouzi Kekjaa, le président de la Fédération marocaine de football, a indiqué qu’il souhaitait que la finale se joue dans son pays :

« Nous espérons vivre une finale extraordinaire, qui honore tout le continent et les jeunes générations, dans un stade à Casablanca qui sera extraordinaire et merveilleux. » Une finale qui n’aurait pas lieu dans l’actuel stade Mohammed-V, où évoluent le Raja et le Wydad, mais dans un nouveau stade qui serait construit en vue du Mondial dans la capitale économique du pays.

Faouzi Kekjaa a également expliqué que le Maroc avait présenté au moins six stades à la Fifa, à Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger et Fès, mais que d’autres sites pourraient également être rajoutés : « Les stades hôtes que nous allons présenter, non seulement tiendront en compte des exigences de la Fifa, mais jouiront aussi d’une diversité culturelle et d’une richesse géographique. »