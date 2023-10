C’est un but qui a fait immédiatement enrager les supporteurs parisiens, trop habitués à des décisions arbitrales défavorables en Europe ces dernières années. Alors que la main de Lascelles semblait évidente à première vue sur un coup-franc de Trippier lors de la première mi-temps de Newcastle-PSG, tellement évidente que les défenseurs parisiens ont passé l’action à râler contre l’arbitre pendant que Donnarumma multipliait les arrêts jusqu’à la tête victorieuse de Burne, le VAR a fini par confirmer la validité du but après de longues minutes d’attente.

Newcastle fait le break avant la mi-temps !



Mais ce but semble entaché d'une faute de main de Lascelles 👋



Newcastle fait le break avant la mi-temps !

Mais ce but semble entaché d'une faute de main de Lascelles 👋

Votre avis ? #NEWPSG | #UCL pic.twitter.com/6fVB9hSyJS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2023



Comment est-ce possible, quand tous les ralentis montrent une main (voire une double main) du capitaine des Magpies ? Il faut sans doute en référer au nouveau réglement de l’IFAB concernant les mains offensives involontaires, amendé en mars 2021 : . « Une main accidentelle qui conduit un coéquipier à marquer un but ou à avoir une occasion de marquer un but ne sera plus considérée comme une infraction » à moins que le but soit marqué « directement de la main [ou] immédiatement après que le ballon a touché la main ». Si on prend le texte au pied de la lettre, la décision prise par le corps arbitral de Newcastle-PSG est donc la bonne. Mais ce n’est pas plus facile à digérer pour autant