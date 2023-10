De notre envoyé spécial à St James' Park,

Dur d’être défenseur et papa à l’heure des compilations Youtube. Vous avez beau être international anglais, capitaine et star de Newcastle, rien n’émerveillera plus votre progéniture que des golazos et une célébration de but signature. Kieran Trippier, de passage en conférence de veille de Newcastle - PSG, en fait l’expérience à la maison. « Mon fils est complètement fan de Kylian Mbappé, il regarde ses vidéos sur youtube », regrette avec amusement le défenseur des Magpies.

Ce dernier aura la lourde tâche de défendre sur l’international français, que Luis Enrique promet « à 100 % » mercredi. Rien qui effraie Trippier, qui du haut de ses 32 ans en a vu d’autres passer. « Pour moi c’est un challenge, je suis prêt. Je veux jouer contre des grands joueurs, j’ai déjà joué contre beaucoup de bons ailiers de bons joueurs. Je veux jouer à ce niveau-là. J’aime ce genre de challenge. »

Théo a donné des infos à Lucas sur Newcastle

L’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, a également eu son mot sur Kylian Mbappé, qui était sur toutes les lèvres des confrères anglais. « Ça sera très dur pour nous de l’arrêter mais notre défense a très bien joué récemment. Cela dépend de notre travail collectif. On va faire de notre mieux pour affronter celui qui est l’un des meilleurs du monde en ce moment. »

Le manager du Toon exhorte par ailleurs son équipe à ne pas se laisser dépasser par l’événement – le retour de Newcastle en C1 depuis 20 ans – car le risque serait de délivrer trop d’espaces pour les flèches parisiennes, Mbappé inclus. « Ça fera partie de notre challenge, bien travailler avec le ballon, avoir le bon équilibre, ne pas trop laisser d’espaces derrière, et si vous regardez les derniers matchs c’est quelque chose qu’on a très bien fait. »

Paris sait à quoi s’en tenir, d’autant que Théo Hernandez a filé quelques tuyaux à Lucas, également présent en conférence de presse à St James’Park. « Théo m’a dit que c’est une équipe très solide défensivement avec des joueurs offensivement qui vont assez vite sur contre-attaque. » Rien qu’on ne sache pas, mais c’est toujours ça de pris. Pour le défenseur français, la clé est de toute façon ailleurs. Ça sera à nous de bien rentrer dans le match et tenir jusqu’à la fin. On sait que si on est concentrés pendant 90 minutes, on aura nos occasions et on pourra remporter ce match. »