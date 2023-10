Reims - OL EN DIRECT : Fabio Grosso va-t-il parvenir à faire décoller ce Lyon en crise ?… Suivez le match avec nous…

08h00 : Hellooooooooo les Minutos !

Avouez-le, il vous avait manqué depuis le début de la saison, ce live du dimanche 13 heures lorsque la Ligue 1 a la bonne idée d’accompagner votre brunch post-Saturday night fever, non ? Au vu de l’intrigante affiche du jour, on a décidé de remettre ça, pour voir si l’Olympique Lyonnais peut continuer de creuser un peu plus sa route vers la Ligue 2, après avoir atteint le néant déjà total à Brest (1-0) la semaine passée. On retrouvera donc cette fois l’OL (17e) et son nouvel entraîneur Fabio Grosso à Reims (5e), qui tourne parfaitement bien pour la deuxième saison de l’excellent Will Still, en s’appuyant aussi sur des choix de recrutement qui font merveille. Pas de Dejan Lovren (blessé) ni d’Alexandre Lacazette (suspendu) côté lyonnais pour ce match.

Dans l’actualité, on a eu droit cette semaine à une interview au lance-flammes sur Foot Mercato de l’ancien attaquant du club Moussa Dembélé, qui a notamment dézingué ses anciens dirigeants Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, confirmant au passage un paquet de maux qu’on évoque souvent par ici, et ce bien avant le début de l’ère John Textor donc. Le tableau est sombre à l’OL, on en convient volontiers, et on a très envie de voir ce que va donner cette rencontre à Reims.

>> Rejoignez-nous dès 12h30 pour l’avant-match et les compos, avant le coup d’envoi à 13 heures au stade Delaune.