Très remonté contre le désormais retraité Antonio Mateu Lahoz à la pause de ce France – Grèce, alors que le score était toujours vierge, Didier Deschamps s’est montré plus ironique, voire condescendant, une fois la victoire acquise (1-0). « Les personnes qui étaient au VAR n’ont pas voulu le déjuger parce que c’était son dernier match », a lâché le sélectionneur des Bleus sur TF1.

Avant de glisser tout de même qu’« en première mi-temps, j’en ai vu deux ou trois là… J’en ai vu pour moins que ça qui étaient sanctionnables et sanctionnés. Cela n’a pas eu d’impact sur le résultat mais cela aurait pu donner un match différent. » DD veut parler des penalties non sifflés par l’Espagnol de 46 ans avant la pause, notamment pour des actions litigieuses sur Kylian Mbappé (2e, 26e et 41e).









Finalement, les Bleus ont fini par obtenir le péno tant espéré, raté puis donné de nouveau à tirer et transformé par leur capitaine (51e), après que Konstantinos Mavropanos a tenté de décapiter Antoine Griezmann dans sa surface. Très étrangement, le défenseur grec s’en est sorti avec un simple carton jaune, avant de voir rouge pour avoir déséquilibré Randal Kolo Muani qui filait au but (71e).

Une superbe carrière malgré tout

Globalement, Mateu Lahoz a donné l’impression de ne rien maîtriser, prenant un temps fou pour prendre certaines décisions pourtant guère sujettes à caution, ce qui a occasionné un temps additionnel de 14 minutes en deuxième mi-temps… Arbitre de Liga depuis 2008, présents aux Coupes du monde 2018 et 2022 ainsi qu’à l’Euro 2021, désigné pour diriger la finale de la Ligue des champions Chelsea – Manchester City (1-0) en 2021, l’Espagnol a réussi une grande carrière. Mais peut-être a-t-il réalisé la saison de trop, comme semblent le penser également les médias de son pays.