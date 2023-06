Direction la Floride. Lionel Messi a opté pour le soleil du « Sunshine State » plutôt que pour celui de Riyad ou de Barcelone pour poursuivre, et peut-être terminer, sa prodigieuse carrière. C’est en tout cas ce qu’indiquent ce mercredi de nombreux médias internationaux ainsi que Guillem Balagué, journaliste espagnol et biographe du joueur. Libre après deux saisons au Paris Saint-Germain, le champion du monde 2022, qui fêtera ses 36 ans le 24 juin, doit s’engager avec l’Inter Miami.

L’Arabie saoudite avait pourtant proposé l’équivalent d’un Airbus A380 et d’un porte-avions pour amener le septuple Ballon d’or vers Al-Hilal. Mais, malgré son statut d’ambassadeur du tourisme saoudien, Messi et sa famille n’ont jamais semblé très chauds pour passer quelques années dans le désert, à la différence de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

Messi has decided. His destination: Inter Miami



Leo Messi se va al Inter Miami — Guillem Balague (@GuillemBalague) June 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Et un retour vers son cher bercail catalan, deux ans après les larmes lors de la séparation ? Lundi encore, « papa Jorge », de passage à Barcelone, laissait entendre que ce choix avait la préférence du fiston. Mais le père et agent de la Pulga indiquait aussi que sa rencontre avec le président Joan Laporta n’avait débouché sur « rien de concret ».

Corentin Jean, nouveau coéquipier de Messi

Le Barça reste étranglé par sa santé financière plus que précaire, et pour rapatrier son divin enfant, il devait d’abord vendre, après avoir déjà raboté sa masse salariale avec les départs de Sergio Busquets et Jordi Alba. Selon le quotidien catalan Sport, Jorge Messi aurait même tenté, au cours des négociations avec l’Inter Miami et Al-Hilal, d’inclure une clause lui permettant d’évoluer une saison chez les Blaugrana, avant de rejoindre un championnat plus « exotique ».

L’Argentin va donc couler des jours heureux dans le club de David Beckham, où il devrait évoluer à côté d’un Français : l’attaquant Corentin Jean, débarqué voici un an de Lens.