Carole Delga (PS) était l’invitée de France Info, ce mercredi matin. Sa réponse à la journaliste Salhia Brakhlia, qui l’a interrogée sur le projet de loi pour régler l’immigration, a choqué. La présidente de la région Occitanie a, en effet, a pris comme exemples Kylian Mbappé et Yannick Noah. Or, le joueur de football et l’ex-tennisman sont nés en France.

« Sur l’immigration, on doit arrêter de véhiculer cette image d’une immigration qui ne représente qu’une menace, a confié Carole Delga. L’immigration, c’est une richesse pour la France. Qui est-ce qui a fait fonctionner les hôpitaux et les maisons de retraite pendant la crise du Covid-19 ? Il y avait beaucoup d’immigrés. C’est qui les personnalités préférées des Français ? C’est Kylian Mbappé, c’est Yannick Noah. » Ce sont « des Français, attention, il y a une différence », lui a rappelé Salhia Brakhlia. « Mais ils sont originaires d’autres pays, a renchéri l’élue. Leurs parents ne sont pas nés en France. »





Loi immigration : "On doit arrêter de véhiculer cette image d'une immigration qui ne représente qu'une menace", plaide la présidente PS d'Occitanie, "favorable" à la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension mais "parfaitement opposée" à la réduction de l'AME pic.twitter.com/FCvsBjLZGO — franceinfo (@franceinfo) June 7, 2023



« Je regrette », a réagi Carole Delga

Une maladresse qui a ému bon nombre d’élus, notamment à la Nupes. Ils se sont exprimés sur Twitter. « Terrible confusion dans ces propos, a pointé Laurent Alexandre (LFI), député Nupes de l’Aveyron. Confondre couleur de peau et nationalité, ce n’est pas très « gauche responsable » ». Andrée Taurinya (LFI), députée de Saint-Etienne, a qualifié cette sortie de « racisme ordinaire ». « Au bout de combien de générations [Carole] Delga nous autorise-t-elle, nous qui sommes noires, à être considérés comme Français », a déploré Nadège Abomangoli (LFI), députée de Seine-Saint-Denis.

Carole Delga a elle aussi réagi sur Twitter. « Je regrette de m’être mal exprimée, écrit-elle. Je m’appelle Delga. Première, deuxième, centième génération, nous sommes tous des enfants d’immigrés. Face à ceux qui brandissent l’immigration comme une menace, j’ai rappelé que c’était une richesse, une contribution au génie et aux succès de notre pays. »