Au stade Vélodrome,

Cinq ou six occasions pour le seul Vitinha, une bonne dizaine pour l’Olympique de Marseille, des arrêts en pagaille de Radu, le portier de l’AJ Auxerre, et une seule frappe cadrée pour un magnifique but de Birama Touré (32e), totalement contre le cours du jeu. Autant vous dire que le scénario de la première mi-temps du match entre l’OM et Auxerre (2-1) dimanche soir au stade Vélodrome laissait craindre le pire pour les Marseillais, un peu à l’image des matchs contre Montpellier (1-1) et Strasbourg (2-2), dominés mais pas gagnés.









Ce n’est pas Jonathan Clauss qui dira le contraire : « On fait une super entame de match, on est dominants, conquérants. On a un peu de déchets dans les derniers gestes mais il y a beaucoup d’envie, de détermination… Et on prend ce but qui nous fait un peu mal à la tête ». Les vingt premières minutes de la seconde mi-temps n’ont pas beaucoup plus rassuré les supporteurs marseillais, partis pour revivre un nouveau scénario cauchemar à domicile.

« La mentalité de cette équipe reflète le match »

Mais c’était sans compter sur leur soutien, et un Cengiz Under qui a encore enfilé le costume du sauveur, comme souvent ces derniers temps avec ses trois buts lors des trois derniers matchs. A l’image de ses coéquipiers, le Turc n’a rien lâché malgré pas mal de déchets dans son jeu, pour finalement venir délivrer tout le Vélodrome d’un enroulé du pied droit (74e).

Un but libérateur, et qui « redonne confiance » à Jordan Veretout et à ses coéquipiers pour continuer de pousser. Et que deux minutes plus tard à peine, Alexis Sanchez vienne « soulager » toute son équipe d’un tir au ras de terre synonyme de « victoire méritée, qu’on est allée chercher et qui va compter à la fin du championnat », toujours selon l’ancien joueur de l’AS Rome.

Des longs moments de doutes, finalement balayés par une mentalité irréprochable qui finit par payer pour l’OM en cette fin de saison, au moment où Marseillais voient certains de leurs concurrents s’essouffler, à l’image du PSG ou de Monaco ce week-end. « Parfois tu te poses des questions, le ballon passe devant la ligne, à côté. Leur gardien qui fait des arrêts. Mais la mentalité de cette équipe sur l’ensemble de la saison reflète le match de ce soir, on n’a rien lâché et on est allé la chercher jusqu’au bout », a souligné Jordan Veretout.

« La valeur humaine de mes joueurs est aussi importante que leurs qualités »

Rapidement rejoint par Igor Tudor, pour qui ces victoires au mental « sont encore plus belles », au point de débarquer en conférence de presse en claquant des doigts malgré un scénario aussi stressant. « Oui je suis d’accord, je pense qu’on est dans un bon moment, tous les matchs sont décisifs. La valeur humaine de mes joueurs est aussi importante que leurs qualités. Si tout le monde est dans cet état d’esprit, rien ne pourra nous arrêter ».

L’entraîneur de l’OM a pu s’assurer dimanche du plein engagement de son groupe. A l’image de Dimitri Payet, et surtout Mattéo Guendouzi, largement déclassé ces derniers matchs, qui ont fait une superbe entrée (69e), trois minutes avant l’égalisation d’Under. Et c’est l’international français qui offre le but de la victoire à Sanchez d’une passe laser en profondeur.

« Je ne peux que dire de belles choses, c’est vraiment très bien la façon dont ils sont rentrés. Je suis fier d’eux, ils ont fait ressortir leurs valeurs, ils ont apporté de la qualité dans un match qui peut être clé. Ils ont su apporter du calme, plus de solutions. Je suis content pour eux, et pour l’équipe », s’est satisfait le Croate. Une nécessité avant d’aller affronter les Lensois dans un match capital pour la 2e place de la Ligue 1, samedi prochain (21 heures).