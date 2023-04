L’affaire Galtier prend une tournure judiciaire. L’entraîneur du PSG, soupçonné d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lors de son passage à l’OGC Nice la saison dernière, a déposé plainte vendredi, a indiqué à l’AFP son avocat Olivier Martin. Une première pour diffamation et mise en danger par diffusion d’informations vise son ancien directeur sportif Julien Fournier, auteur du mail divulgué, et les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina, qui ont évoqué les premiers l’existence de ce courrier.

Une autre pour harcèlement et menace de mort a été déposée contre X, a précisé l’avocat. Après que son numéro de téléphone a fuité sur les réseaux sociaux la semaine passée, Christophe Galtier a reçu des milliers d’appels et de messages. RMC Sport et Le Parisien rapportaient que l’entraîneur parisien et sa famille avaient été placés sous protection, à l’initiative du PSG.









« On espère que le procureur de Paris agira avec la même célérité que le procureur de Nice pour que Christophe Galtier sorte le plus vite de cette affaire », a souligné Me Olivier Martin, ajoutant que son client n’avait pas encore été entendu par les enquêteurs de la PJ de Nice.

En conférence de presse vendredi dernier, Galtier avait averti : « Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J’ai donc décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. » « Je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête, et relayés par certains de manière irresponsable, avait-il ajouté. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. »