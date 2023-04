Cette fois, la lettre ouverte de Jean-Michel Aulas aux supporteurs de l’Olympique Lyonnais est arrivée pile un mois plus tôt que celle de la saison passée. Après avoir si souvent entamé le sprint final de saisons décevantes en réclamant « l’union sacrée » à tous les fans de l’OL, JMA opte désormais pour des communiqués aux allures de bilan. « L’erreur à commettre serait de brûler ce que nous avons adoré pour mieux réduire en cendres ce qui est notre histoire, mais aussi notre ambition », expliquait-il le 10 mai 2022 sur le site du club.





L'avenir de l'OL, pour ceux qui l'aiment et le construisent, ne se joue pas sur les punchlines, mais sur une réalité et nous serons encore plus forts ensemble pour ceux qui le veulent 🔴🔵 pic.twitter.com/S1y5twnRQP — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 10, 2023



Rebelote, ou presque, lundi sur son compte Twitter, au moment où l’OL se dirige vers sa deuxième saison consécutive sans qualification européenne, en raison du fiasco mercredi en demi-finale de la Coupe de France à Nantes (1-0) : « La frustration et la peine, je la partage avec tous ceux qui aiment l’OL. Faut-il tout brûler pour autant ? Quand j’ouvre la presse ou que j’écoute la radio, j’entends certains depuis Paris penser que nous sommes finis ». Vous l’aurez compris, Jean-Michel Aulas s’en prend donc une énième fois aux critiques de médias « fragilisés par les réseaux sociaux », à l’encontre de son club et de son bilan.

Déclassement du club

Celui-ci vient factuellement de vivre sa onzième année sans remporter le moindre trophée, période durant laquelle il n’a obtenu qu’à deux reprises la deuxième place en Ligue 1 (2015 et 2016), malgré le deuxième budget du championnat. Cette nouvelle saison qui se dessine sans Coupe d’Europe (pour la troisième fois depuis 2020) acte, qu’il le veuille ou non, un déclassement de l’OL sur la scène française.

« De la situation actuelle, j’en suis le premier désolé, et je l’ai dit, j’en assume ma part de responsabilité, comme j’assume la part de responsabilité qui a conduit l’Olympique Lyonnais vers les sommets, poursuit JMA. J’ai vu trop de gens autour de moi partir parce que tout ce qu’ils avaient construit avait été détruit. Je préfère avec passion ranger correctement la maison en restant positif, car tout est toujours possible, sinon à quoi bon ? »





L’OL deuxième sur la phase retour

Et ce quitte à n'insister que sur la partie de saison qui l'arrange pour parler de son club avec Laurent Blanc à sa tête, effectivement « premier ex aequo de la phase retour avec Paris et Reims », en 11 journées (6 victoires, 4 nuls et 1 défaite). Sauf que depuis la longue trêve hivernale de la Coupe du monde supposée relancer un groupe marqué par le manque de préparation physique avec Peter Bosz, Lyon n’affiche que le septième bilan en Ligue 1. Comme sa place actuelle, symbole de son déclassement qui perdure.