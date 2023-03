Une mise au point ferme et relativement limpide. Lors de sa tournée des popotes médiatiques à quelques jours de sa première liste de 2023, Didier Deschamps a accordé deux interviews au Figaro et au Parisien dans lesquelles il fait le tour des sujets le concernant, notamment les suites de l’affaire Le Graët et sa relation avec France 98, évoquée comme très distante par plusieurs des champions du monde de l’époque.









En cause, une guerre froide avec Zidane, dont l’activisme en coulisses pour prendre le poste de sélectionneur à DD n’aurait pas fait très plaisir au basque, ces derniers, si l’on en croit certaines rumeurs. Rumeurs que Deschamps a voulu tuer dans l’œuf dans le Parisien : « Le contexte a entraîné une rivalité sportive entre nous. Ce n’est pas moi ni lui qui l’avons créée. Je n’ai pas de problème avec ça. À partir de moment où le respect existe entre nous, c’est l’essentiel ». Interrogé également sur son silence de trois jours au moment de l’affaire, DD a répondu par une pirouette : « J’ai connu des silences plus longs. J’ai dit ce que j’avais à dire. Je pourrais répéter les mêmes mots aujourd’hui ».

Dans Le Figaro, le sélectionneur tient aussi à préciser qu’il n’a pas coupé les liens avec France 98, commet l’ont sous-entendu Christophe Dugarry ou Emmanuel Petit.

« Je ne suis pas le seul à être absent du groupe WhatsApp, il n’y a que 14 anciens de 1998 dedans. On ne doit pas toucher pas à France 98. France 98, c’est sacré. France 98, c’est un symbole d’unité. Ne comptez pas sur moi pour aller dans le sens de la division. Que certains viennent ponctuellement ou non lors des rassemblements, cela ne regarde que nous. Que j’ai eu un problème avec "Duga" (Christophe Dugarry, en froid avec le sélectionneur), oui. L’important c’est que France 98 aille bien, avec des affinités et des routes différentes »