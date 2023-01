Affaire Le Graët-Zidane EN DIRECT: Le Comex pourrait lâcher Le Graët, une agente accuse le Breton de harcèlement

08h55 : L’agente Sonia Souid accuse Noël Le Graët de comportements déplacés

La tempête ne cesse de grossir autour du futur ex-président de la Fédération française de football. Déjà accusé par certaines employées et ex-employées de la FFF de comportements inappropriés à leur égard, voire pour certaines de harcèlement sexuel, NLG est aujourd’hui mis en cause par l’agente de joueurs Sonia Souid. Elle explique, comme d’autres avant elle, les manières de Le Graët qui s’apparentent ni plus ni moins a du harcèlement. Elle raconte notamment un rendez-vous chez le Breton en 2014 où celui-ci lui a laissé entendre qu’il pourrait l’aider dans son travail en échange d’une plus grande proximité. L’agente a également dévoilé les SMS pour le moins insistants que le boss de la 3F lui a envoyés au fil des ans. Sonia Souid espère aujourd’hui que d’autres femmes « trouveront le courage de s’exprimer » car l’agente de joueurs « ne pense pas être la seule : je pense qu’il y en a plusieurs dizaines. » Son interview est à retrouver sur le site de RMC et sur L’Equipe.





💬 "Mon président me voit comme deux seins et un cul"



💬 "Mon président me voit comme deux seins et un cul"



L'agente de sportifs Sonia Souid dénonce sur BFMTV des comportements déplacés de Noël Le Graët ⤵ pic.twitter.com/gj3QZRFRd8 — BFMTV (@BFMTV) January 9, 2023