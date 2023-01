Depuis son passage radio sur RMC, dimanche soir, le vent fort qui faisait déjà chavirer Noël Le Graët s’est transformé en ouragan. Parmi les innombrables réactions au « crime de lèse-Zidane », celle de la ministre des Sports lundi a eu une résonance toute particulière. Amélie Oudéa-Castéra a demandé aux 14 membres du comité exécutif de la FFF à « prendre la décision qui s’impose ». Une procédure de révocation du président de la FFF commence par la réunion du Comex, qui, selon L’Equipe, aura lieu mercredi matin.

« Ce qui est important, c’est que le président nous réunisse rapidement, pour qu’on puisse faire le point avec lui sur la situation », espérait déjà Eric Borghini, l’un des 14 membres du Comex, contacté par 20 Minutes à la mi-journée.









Le président de la Ligue Méditerranée, membre du Comex depuis 2012, ne veut toutefois pas céder à « l’emballement médiatique », même s’il reconnaît sans peine le dérapage de Le Graët sur Zizou. « Il a fait une déclaration pas maîtrisée, il s’en est excusé après s’être rendu compte que ça n’allait pas. Peut-être que certaines personnes jugent que ce n’est pas suffisant. Mais il y a quand même tout le reste qu’il ne faut pas oublier. Est-ce que ce sera suffisant pour inverser la tendance ? Je ne peux pas vous le dire. »





[LMF] ℹ️ L'Assemblée Générale de la @lmedfoot se tient en visio sous la présidence d'Eric Borghini.

[LMF] ℹ️ L'Assemblée Générale de la @lmedfoot se tient en visio sous la présidence d'Eric Borghini.

✅ Au programme : rapports moral, sportif et financier, les chapitres Finances, Technique, Règlements, "Toutes Foot", sans oublier les vœux pour les Bleus ! #lmedfoot #assemblée pic.twitter.com/D8ab1BdShm — Ligue Méditerranée (@lmedfoot) December 17, 2022







Pour l’avocat niçois de 61 ans, il convient d’attendre les résultats du fameux audit, qui doivent être connus fin janvier, pour trancher. « On va faire le point quand tout sera sur la table. Le président, qui est un grand dirigeant du football français depuis cinquante ans, prendra ses responsabilités. Il analysera la situation et il saura, sans même qu’on lui dise et qu’on lui tienne la main, ce qu’il y a à faire. »

« On ne s’est jamais aussi bien porté »

Alors que le Breton de 81 ans est plus décrié que jamais, Eric Borghini veut rappeler « que la situation de la FFF n’a jamais été aussi florissante qu’aujourd’hui, dans tous les domaines, sauf la communication qui, je l’avoue, pèche un peu. » Le colistier de Le Graët énumère ainsi les succès sportifs de « toutes nos équipes de France » ou les résultats économiques : « On ne s’est jamais aussi bien portés. Le président a décidé que 104 millions d’euros, soit 38 % du budget de la Fédération, serait dédié au football amateur. C’est du jamais vu et nous sommes la première fédération en Europe à faire autant pour son secteur amateur. »

« Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, poursuit Eric Borghini. Ce serait extraordinaire qu’avec des résultats aussi exceptionnels, on convoque une assemblée fédérale extraordinaire pour révoquer le Comex, qui est quand même comptable avec le président de tous ces bons résultats ! » Pas sûr que cela suffise à sauver la mise de Noël Le Graët.