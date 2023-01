Mardi sur les coups de 23 heures, il sera trop tard. Il ne reste que quelques heures aux clubs de Ligue 1 pour régler les affaires en cours ou flairer le bon coup qui les aidera pour la deuxième partie de saison. Voici un petit résumé des points chauds en cette fin de mercato.

Le PSG dans le flou

A deux semaines de son 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG parviendra-t-il à sauver son mercato ? Jusqu’à présent, le leader de la L1 a uniquement vendu l’Espagnol Pablo Sarabia à Wolverhampton. Dans le sens des arrivées, c’est le néant. « Le club travaille sur la venue d’au moins un joueur. Il y a des contraintes importantes avec le fair-play financier. On souhaite un renfort », a indiqué Christophe Galtier dimanche après le match nul contre Reims (1-1)

L'OL n’a pas donné suite aux approches concernant Rayan Cherki. Les dernières rumeurs conduisent à l’ancien Bordelais et Barcelonais Malcom, joueur brésilien du Zenit Saint-Pétersbourg, mais le dossier n’est pas bouclé. En défense, Milan Skriniar, le Slovaque de l’Inter Milan, est ciblé, comme l’été dernier. Pour la fin de saison ou dès mardi ?

Finalement, la surprise pourrait venir des Pays-Bas, avec l’ailier Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), selon L’Equipe. L’international espoirs belge de 19 ans dispose du profil recherché pour compléter le panel, à savoir un joueur de côté pouvant rentrer dans l’axe.

Moffi vers Nice

L’OM le voulait, mais l’attaquant de Lorient aurait donné sa préférence à Nice. Le transfert est en passe de se conclure, surtout après l’officialisation du départ d’Andy Delort à Nantes, ce lundi midi. En attendant, Moffi n’était pas présent à l’entraînement dans la matinée, contrairement aux deux recrues Romain Faivre et Bamba Dieng, rapporte RMC.

Encore du mouvement à l’OM ?

A Marseille, les supporteurs ont pu assister aux débuts en douceur de l’Ukrainien Ruslan Malinovskyi, en provenance de l’Atalanta Bergame. L’Angevin Azzedine Ounahi, révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, a également renforcé l’effectif dimanche. Devancés par le Torino pour Ivan Ilic et par Arsenal pour Leandro Trossard, les Marseillais vont sûrement devoir s’en contenter, même si selon le média portugais Record, Pablo Longoria aurait pris contact avec Braga pour discuter d’un transfert de Vitinha, jeune attaquant de 22 ans.





Le 𝘼 est dans la place ! #8 🔵⚪️ pic.twitter.com/qoQMXcoZIl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Rayon départs, Pape Gueye serait proche du Séville FC, tandis que Jonathan Clauss fait l’objet d’offres de l’Atlético Ma dimanche après le succès à Ajaccio. « John Textor est catastrophé par la réaction de milliers de supporteurs brésiliens, j’espère que c’est plutôt bon signe pour nous », a dit JMA en souriant à propos de Jeffinho, paraît-il très bon dribbleur. « On discute aussi avec le Lokomotiv Moscou au sujet de Wilson Isidor. C’est plus compliqué », a ajouté le dirigeant lyonnais au sujet d’une potentielle troisième recrue.

L’OL s’active

L’ailier gauche brésilien Jeffinho et l’attaquant suédois Amin Sarr sont en passe de signer, a indiqué Jean-Michel Aulas dimanche après le succès à Ajaccio. « John Textor est catastrophé par la réaction de milliers de supporters brésiliens, j’espère que c’est plutôt bon signe pour nous », a dit JMA en souriant à propos de Jeffinho, paraît-il très bon dribbleur. « On discute aussi avec le Lokomotiv Moscou au sujet de Wilson Isidor. C’est plus compliqué », a ajouté le dirigeant lyonnais au sujet d’une potentielle troisième recrue.