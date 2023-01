Quelle semaine pour la Fédération française de football et son (probable) futur ex-président Noël Le Graët ! Après le craquage XXL du patron de la FFF sur les ondes de RMC au sujet de Zinédine Zidane, l’instance nationale s’est retrouvée dans une tornade médiatico-politique qui a conduit le comité exécutif, sous la pression de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Catséra, à mettre en retrait le dirigeant breton. En attente des conclusions de l’audit interne lancé par le ministère, le vice-président Philippe Diallo assurera l’intérim à la tête de la 3F.

Si les conclusions de l’audit s’avéraient à charge contre NLG, celui-ci n’aurait alors d’autre choix que de démissionner purement et simplement. Reste à savoir quel impact ce nouveau scandale aura sur l’institution à court et moyen terme, elle qui n’est pas sortie indemne de cet épisode rocambolesque. On en débat dans « Les Croisés, tu connais », le podcast pour la rédaction des Sports de 20 Minutes.