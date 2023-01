Affaire Le Graët-Zidane EN DIRECT : Le Comex attend Le Graët... Le contrat de Deschamps revu à la baisse ?

8h50 : Proche de NLG, Eric Borghini admet avoir du mal à condamner son ami

Invité de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, le président de la Ligue de Méditerranée et membre du Comex depuis 2012, avec qui nous avons pu parler hier également, ne cache pas qu'il lui sera difficile de demander à Le Graët de démissionner dans l’intérêt supérieur du football. « Je ne sais pas si j’aurais le courage d’aller jusque-là. Noël nous a dit 'je vous aime tous' à l’assemblée générale. Moi, je lui dois tout à Noël. Moi, je l’aime Noël, a confié Eric Borghini. Il a pu faire ce qu’il a fait - ou pas fait d’ailleurs, on attend d’avoir les éléments… C’est humainement très difficile pour moi. J’ai souffert avec lui sur certains dossiers. Je ferai mon devoir de membre du Comex, mais ce n’est pas quelque chose qui se fait comme ça. On va voir, on va se parler, on va regarder, on va attendre d’avoir les résultats de l’audit. »