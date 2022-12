Et deux qui font 20. Erling Haaland a inscrit un doublé lors de la victoire de Manchester City à Leeds (1-3), pour la reprise des Cityzens en Premier League. Le glouton norvégien affiche 20 réalisations après 14 matchs du championnat anglais (il a raté une journée sur blessure, fin octobre à Leicester), un record.

Déjà buteur en 8es de finale de Coupe de la Ligue jeudi dernier contre Liverpool (3-2), Haaland a confié ses sentiments sur Prime Video à l’issue du match. Et il a très mal vécu d’avoir suivi le Mondial au Qatar depuis son canapé, puisque son pays n’était pas qualifié, même s’il en a profité pour « recharger [ses] batteries ».





20 - Erling Haaland has become the fastest player to score 20 goals in the Premier League, doing so in 14 appearances:



14 - Erling Haaland

21 - Kevin Phillips

23 - Andrew Cole

26 - Ruud van Nistelrooy

26 - Diego Costa

26 - Tony Yeboah



« Regarder les autres marquer et gagner des matchs en Coupe du monde m’a motivé et irrité aussi. J’ai plus faim et je suis plus prêt que jamais. » La preuve ? Malgré ses deux buts contre Leeds, sur deux services de Jack Grealish (51e et 64e), Haaland, plusieurs fois mis en échec par Ilan Meslier, le gardien français de Leeds, n’était pas totalement satisfait.

Haaland et Guardiola en veulent plus

« J’aurais pu marquer trois buts de plus aujourd’hui, a-t-il souligné. J’en ai inscrit deux, on a gagné le match, c’est le plus important. » Son entraîneur Pep Guardiola était sur la même longueur d’onde. « Il a manqué quelques occasions, a relevé l’Espagnol. J’ai le sentiment qu’il n’est pas encore à son meilleur niveau. Mais ce n’est qu’une question de temps. »









City aura besoin d’un Haaland en grande forme pour aller chercher Arsenal, qui compte cinq points d’avance sur son dauphin après 15 journées de Premier League.