Luis Campos tient sa première recrue depuis l’officialisation de sa collaboration avec le PSG : comme annoncé vendredi soir par Le Parisien, les Rouge et Bleu ont enrôlé le très prometteur milieu de terrain portugais Vitinha dont la clause libératoire était fixée à 30 millions d’euros (et non 40, comme annoncé dans d’autres médias). Le joueur pourrait passer sa visite médicale ce week-end avant que le club n’officialise le transfert. Toujours selon nos confrères du Parisien, Vitniha devrait s’engager avec le PSG jusqu’en 2027.

Sous contrat avec Porto jusqu’en 2024, Vitinha s’est imposé comme une référence chez les Dragoes la saison dernière sous les ordres de Sergio Conceição, disputant la bagatelle de 47 matchs (quatre buts, cinq passes dé). Milieu au profil hypertechnique, créatif mais aussi gros bosseur et bon gratteur de ballons, le jeune joueur a le profil parfait pour renforcer un secteur défaillant au PSG ces dernières saisons, notamment lors du dernier exercice, où Wijnaldum s’est avéré être un flop monumental.

Quelques déclas de ceux qui l'ont vu jouer de (très) près :

Rui Barros : "Vitinha est un phénomène"

Jaime Pacheco : "Il veut le ballon, il en est le maître"

Vasco Seabra : "C'est un extraterrestre"

Deco : "C'est un authentique crack" — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La patte Luis Campos

Cette première recrue correspond parfaitement au travail du nouveau conseilleur sportif du PSG, Luis Campos, appelé par les dirigeants parisiens pour recruter malin, à moindre coût, et mettre fin à une politique d’achat bling-bling sans réelle cohérence avec les besoins réels du club. Si Arsenal et Manchester United étaient sur le coup, Vitinha et son agent Jorge Mendes ont fait le choix du PSG, où il retrouvera deux de ses compatriotes et collègues en Seleçao, Danilo et Nuno Mendes.

En attendant de connaître l’identité du futur coach parisien – même s’il ne fait que peu de doutes que Christophe Galtier, choix numéro 1 de Campos, sera l’heureux élu –, ce premier transfert parisien frappé du sceau de l’ancien directeur sportif monégasque et lillois tend à prouver que les actionnaires du PSG ont bel et bien décidé de lui accorder toute leur confiance et de larges prérogatives sportives. Ce coup devrait probablement en appeler d’autres assez rapidement. Il se murmure en Italie que Campos avance très bien dans le dossier Gianluca Scamacca (23 ans, 16 buts en Serie A l’an passé), le buteur de Sassuolo lui aussi promis à un très bel avenir.