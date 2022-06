Zidane au PSG : Aussitôt pressenti, aussitôt oublié ?

Ce fut une excitation bien éphémère. Annoncé tout proche d'un accord avec le PSG, aussi bien en Espagne que chez certains de nos confrères (RMC Sport, Europe 1), Zinédine Zidane ne serait finalement pas parti pour rejoindre le club de la capitale en remplacement de Mauricio Pochettino. Dans la foulée des annonces espagnole et française, le conseiller historique de l’ancien coach du Real a démenti les informations chez nos confrères de L'Equipe.

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés, a-t-il assuré. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. » Selon AS, le champion du monde 98 aurait même refusé par trois fois les avances parisiennes ces derniers mois, préférant toujours se concentrer sur l’hypothétique succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

A qui la main dans le dossier du futur coach ?

Si l’avenir de Pochettino semble, lui, tout tracé, comme l’ont confirmé des sources proches du club à L’Equipe, l’Argentin est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2023 et il reste encore à trouver un terrain d’entente concernant les indemnités de départ à verser à l’ancien manager des Spurs. Quant à l’identité du futur entraîneur, si RMC maintient que du côté de Doha, on n’a pas abandonné la piste menant à Zidane, L’Equipe avance que Luis Campos penche toujours pour Christophe Galtier, tout en étudiant aussi le profil d’un entraîneur étranger, plus jeune.

Toute la question est de savoir si, après avoir annoncé vouloir mettre de l’ordre dans la chaîne de commandement en donnant de larges pouvoirs décisionnels au nouveau directeur du football, Luis Campos aura véritablement les mains libres pour choisir l’identité du futur entraîneur. On le voit, malgré les bonnes intentions affichées à la suite du départ de Leonardo, au PSG​, la question des luttes de pouvoir semble toujours d’actualité.