Impossible n’est pas Qatari ? Après avoir estomaqué la planète football et rendu fous les supporters et journalistes madrilènes en prolongeant Kylian Mabppé au nez et à la barbe de Florentino Perez, le PSG serait en passe, selon des sources espagnoles et françaises, de réaliser un nouveau COUP DU SIECLE en enrôlant Zinédine Zidane au poste d’entraîneur.

🔴🔵 Zinédine Zidane et le PSG en passe de trouver un accord de principe.



Le deal n’est pas bouclé, comme annoncé par @mundodeportivo.

Des détails restent à discuter. Mais les deux positions se sont fortement rapprochées ces dernières heures.



La fin du feuilleton est proche.🇶🇦 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 10, 2022

Les premiers à avoir officiellement dégainé et affirmé que Zidane serait bien le remplaçant de Mauricio Pochettino sur le banc parisien la saison prochaine sont les journalistes du Mundo Deportivo, vendredi matin. Selon Ramon Fuentes, le champion du monde 98 devrait même se rendre samedi au Qatar pour finaliser l’accord avant l’annonce officielle.

En France, la veille, le journaliste Daniel Riolo avait déjà laissé entendre dans l’émission l’After Foot que Zizou allait bien enfiler le costard de coach du PSG, avant qu’un autre journaliste souvent bien informé, Saber Desfarges, Europe 1 et RMC ne confirment à leur tour la nouvelle, samedi. Si rien n’est encore officiel et qu’aucun accord n’a encore été signé entre les deux parties, il ne semble plus faire beaucoup de doute que ZZ va bien prendre en mains les destinées du PSG.

Sollicité par l'AFP, l'entourage de Zidane n'a toutefois pas donné suite. Le Paris SG s'est également refusé à confirmer ou infirmer l'information. Une source proche de la direction du club a relativisé auprès de l'AFP qu'un tel accord était acquis.