Pour le moment, il préfère ne pas se projeter. En fin de contrat au PSG le 30 juin, Angel Di Maria sait qu’il ne restera pas à Paris, qui n’a pas souhaité le prolonger. Mais El Fideo ne connaît pas encore sa prochaine destination. « Je suis concentré sur la sélection, on verra après ce qu’il se passe, a raconté l’ailier au média argentin TYC Sports. Le principal, c’est que ma famille soit bien. J’essaierai de trouver un endroit où eux se sentent heureux et moi, content. »

Dans cet entretien, Di Maria est évidemment revenu sur son départ du PSG : « Je voulais rester. J’avais un contrat de deux ans. Le premier, je l’ai fait, et le second, on devait se mettre d’accord la direction et moi. En janvier, j’ai dit au club que mon idée était de rester et ils m’ont répondu qu’ils devaient voir comment ça allait se passer. Il se peut que l’élimination en Ligue des champions contre le Real et tout le bordel qu’il y a eu ait joué contre moi. D’autres joueurs vont probablement partir. Le mien était facile parce qu’il n’avait pas besoin de me prolonger. »

« Une nuit inoubliable »

Même s’il reconnaît que cette décision lui a fait du mal, Angel Di Maria avoue aussi que l'hommage rendu par le club et les supporteurs lors du dernier match de L1 face à Metz l’ont beaucoup marqué : « Je suis parti d’une manière spéciale. Une nuit inoubliable, qu’un Argentin dans un autre pays ait une sortie comme ça, ça ne se fait pas partout. L’amour des supporteurs du PSG, ceux qui sont derrière les buts, est le plus difficile à avoir. Qu’ils m’aient appelé pour chanter dehors [du Parc], qu’ils chantent pour moi seulement… resteront dans mes souvenirs. »

El Fideo a également dressé un état des lieux du PSG, qui a connu une fin de saison compliquée, sans vraiment briller. Et il insiste sur le fait que l'élimination de la Ligue des champions​ a eu, là aussi, des répercussions : « Ça a été difficile pour tout le monde. On avait une équipe superbe pour tout gagner. Etre éliminé a fait beaucoup de mal au club, et c’est pour cela qu’il est dans cet état. »