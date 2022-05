Une finale chaotique qui tourne à la foire d’empoigne : trois jours après les ratés organisationnels autour du Stade de France, la colère persiste à Liverpool, dont le président a réclamé mardi des excuses aux autorités françaises pour avoir pointé du doigt les supporters des Reds.

Comme beaucoup de fans de son club de retour de Paris, où la finale de Ligue des champions perdue contre le Real Madrid (1-0) a donné lieu à des scènes de chaos en avant-match, le président de Liverpool Tom Werner est indigné. Il l’a écrit dans un courrier adressé à la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castera, dont le quotidien local Liverpool Echo a obtenu une copie.

En cause, les propos dans un point presse de Mme Oudéa-Castera et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, lundi, qui ont répété ce qu’ils affirment depuis samedi soir : les supporters britanniques seraient en grande partie responsables de la pagaille à Saint-Denis, aux portes de Paris, avec une « fraude massive, industrielle et organisée de faux billets ». La ministre des Sports a en outre déclaré que Liverpool « avait laissé ses supporters dans la nature ».

Ces mises en cause ravivent chez les supporters de Liverpool les horribles souvenirs de la catastrophe d’Hillsborough qui avait fait 97 morts en 1989 dans un mouvement de foule dont les fans des Reds avaient longtemps été tenus pour responsables avant que les mauvaises décisions de la police ne soient reconnues.

Les fans de Liverpool garderont un super souvenir de leur voyage à Paris (FAUX). - Thomas COEX / AFP

Werner dénonce des « commentaires irresponsables »

Tom Werner a fait part de son « incrédulité totale » quant au fait qu’Amélie Oudéa-Castera puisse faire « une série de déclarations non prouvées sur un sujet d’une telle importance », avant même la tenue d’une enquête poussée.

« Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux des milliers de fans blessés physiquement et émotionnellement », a-t-il ajouté, disant avoir reçu de très nombreux courriels de supporters « morts de peur » et dénonçant « une stratégie cherchant à attribuer la faute aux autres ».

« Au nom de tous les fans qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part, et l’assurance que les autorités françaises et l’UEFA permettront à une enquête indépendante et transparente d’avoir lieu », a-t-il ajouté, alors que l’instance européenne du football a confirmé lundi qu’elle allait commander un « rapport indépendant ».