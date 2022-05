20h05 : Suspense de taré en Ligue 2 également. Les Toulousains jouent pour du beurre mais ils ont un rôle d’arbitre ce soir puisqu’ils jouent sur la pelouse d’Ajaccio (2e) qui se bat pour une accession directe en L1 avec l’AJ Auxerre. Pour le moment les Corses mènent 1-0, idem pour Auxerre à la maison contre Amiens. Statu quo, donc. L’ACA en L1, l’AJA en barrages. Et puisque vous me demandez mon avis, j’aimerais voir Auxerre remonter direct (ma famille ajaccienne me pardonnera. Ou pas).

Avant d’en venir au fait, je me permets de vous partager ce papier que j’ai écrit hier sur la gestion bancale du supportérisme par les autorités publiques et les instances. On pensait que les choses avaient avancé dans le bon sens ces dernières années sur cette question, mais force est de constater que cette saison marque malheureusement un retour aux mauvaises méthodes d’antan. J’ai quand même essayé de trouver quelques motifs d’espoirs pour la saison à venir.

19h30 : Allez on arrête de faire semblant de trouver des trucs à faire pour passer le temps et on lance ce live un peu plus tôt que prévu !