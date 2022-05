Si le temps des adieux n’est probablement pas pour tout de suite, Carlo Ancelotti a laissé entendre que le Real Madrid pourrait être sa dernière expérience sur un banc de touche. C’est en tout cas ce qu’il sous-entend dans une interview accordée à nos confrères de Prime Video.

« Après le Real oui, j’arrête probablement. Mais si le Real me garde ici pendant dix ans, j’entraînerai pendant dix ans », a déclaré le technicien dans cet entretien, dont des extraits ont été diffusés mardi à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions mercredi à 21h00 contre Manchester City.

Carletto, sous contrat au Real jusqu’en 2024, a été sacré champion d'Espagne ce week-end, onze mois après son retour aux commandes de la Casa Blanca. Il est devenu au passage le premier entraîneur de l’histoire à remporter les cinq grands championnats du football européen (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France).

Une vie de famille passée au second plan

Ce bon vivant, que l’on a aperçu avec des lunettes de soleil et un barreau de chaise en bouche lors de la célébration du titre de champion, samedi, dans les rues de Madrid, dit vouloir profiter davantage de sa famille et voyager à travers le monde. « J’aimerais passer du temps avec mes petits-enfants, aller en vacances avec ma femme, il y a tant de choses que j’ai négligées et que j’aimerais faire. Aller dans des tas d’endroits où je ne suis jamais allé », explique-t-il au micro de Prime Video.

Ancelotti il fait le coach sérieux etc mais en vérité c’est la street il cache bien son jeu 😭 pic.twitter.com/MPmEixJuGB — Real Madrid-French 🇫🇷 (@RMadridFrench) May 1, 2022

« Je ne suis jamais allé en Australie, je ne suis jamais allé à Rio de Janeiro. Aller voir ma sœur plus souvent. Malheureusement on ne peut pas tout faire et donc le jour où j’arrêterai, j’aurai toutes ces choses à faire », a poursuivi le triple vainqueur de la Ligue des champions comme entraîneur avec l’AC Milan (2003, 2007) et le Real Madrid (2014).

Carletto a quand même toujours les crocs

Adjoint du sélectionneur italien Arrigo Sacchi lors de l’épopée de la Nazionale jusqu’à la finale du Mondial 1994, Ancelotti n’a cependant pas non plus exclu de finir sa carrière en prenant les rênes d’une sélection nationale. « Oui, il pourrait y avoir une équipe nationale mais c’est prématuré pour l’instant », a-t-il fait valoir, sans exclure d’entraîner lors du Mondial 2026 en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique).

Et l’hypothèse de diriger la sélection du Canada récemment qualifiée pour le Mondial 2022, alors que son épouse est canadienne, n’est pas pour lui déplaire : « Pourquoi pas ? J’aimerais bien, c’est sûr. Le Canada a très bien fait les choses [dernièrement] », a-t-il jugé. Si on résume, le Mister annonce que son heure approche mais qu’il n’est absolument pas près de raccrocher.