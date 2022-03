Depuis un mois, Jérôme Boateng a manqué la montée en puissance de l’OL en Ligue 1. Titularisé lors de l’inquiétante défaite à Monaco (2-0), l'ancien taulier du Bayern Munich a en effet depuis disparu du onze de départ lyonnais pour des raisons diverses. Exclu du groupe par Peter Bosz avant le match contre Nice (2-0) le 12 février, l’international allemand a ensuite été malade à Lens (1-1), avant de rester scotché sur le banc face au Losc (0-1) et de ne prendre part qu’aux 19 dernières minutes vendredi à Lorient (1-4).

Dans sa nouvelle défense à quatre, Peter Bosz lui privilégie clairement Thiago Mendes, pourtant habituel milieu de terrain, même s’il assure qu’il n’y a « pas de problème » avec Jérôme Boateng. Alors que son immense expérience européenne aurait pu être précieuse pour le 8e de finale aller de Ligue Europa, mercredi (18h45) à Porto, l’Olympique Lyonnais vient d’annoncer son forfait.

Jérôme Boateng souffre d’une douleur musculaire et ne fait donc pas partie du groupe de 22 joueurs s’étant envolé ce mardi pour le Portugal, tout comme Sinaly Diomande et Rayan Cherki, eux aussi blessés. De retour en Ligue 1 à Lorient, pour la première fois depuis un an et sa grave blessure au genou gauche, Jeff Reine-Adélaïde pourrait par contre enchaîner à Porto.