Après avoir fantasmé ces dernières années un retour de Karim Benzema, les supporteurs lyonnais vont gentiment pouvoir imaginer, avec plus d’espoir, celui d' Alexandre Lacazette. À l’occasion de la présentation devant la presse des recrues hivernales Romain Faivre et Tanguy Ndombele, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot n’ont en effet pas éludé une question à ce sujet. Loin de là, même, puisque les deux dirigeants lyonnais ont clamé leur envie de faire revenir leur ancien attaquant.

🎙 V.Ponsot "@LacazetteAlex est un joueur qui nous intéresse. On a vu la maturité qu'il a pu acquérir. Nous sommes toujours resté en contact avec lui. Pour faire venir les grands joueurs c'est toujours compliqué" #Mercato — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2022

Actuellement capitaine d’Arsenal, le joueur de 30 ans arrive en effet en fin de contrat l’été prochain, ce qui offre une belle possibilité à l’OL de faire signer l’une de ses emblématiques icônes du centre de formation sans indemnité de transfert. « C’est un joueur qui nous intéresse car il a marqué ce club, a d’abord indiqué Vincent Ponsot, directeur général du football de l’OL. On a vu la maturité qu’il a pu acquérir. Avec Alex, on a des garanties sur l’état d’esprit. Nous sommes toujours restés en contact avec lui. Après, pour faire venir les grands joueurs c’est toujours compliqué… »

L’OL s’est également entretenu avec Corentin Tolisso

Car le salaire que touche en Premier League depuis 2017 le premier buteur de l’histoire du Parc OL est évidemment sans commune mesure avec celui qui était le sien à Lyon. Pour Jean-Michel Aulas, Alexandre Lacazette est en tout cas « plus accessible » que Karim Benzema. On n’en doutait pas vraiment, d’autant plus que l’attaquant des Bleus est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid.

« On ne sera pas seuls mais on fera tous les efforts possibles pour le retour d’Alex », poursuit JMA. A noter que si l’hypothèse Clément Grenier (déjà libre de tout contrat), autre pur produit de la Plaine des Jeux de Gerland, et qui s’entraîne actuellement à Lyon, « n’a pas été retenue », Vincent Ponsot a aussi confirmé s’être « entretenu » avec Corentin Tolisso (Bayern Munich), en fin de contrat comme son ami Alexandre Lacazette l’été prochain. Alors, chers supporteurs lyonnais, vous sentez-vous officiellement hypés ?