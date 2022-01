Le timing peut paraître surprenant, pour un club à la fois en crise sportivement (20e en Ligue 1) et officiellement en vente depuis neuf mois. Mais l'ASSE a bien dévoilé publiquement samedi son nouveau logo. « Parce que les temps changent, l’AS Saint-Étienne a souhaité faire évoluer son logo et son identité visuelle, en étroite collaboration avec ce qui la définit le plus : son "Peuple Vert" », indique le communiqué publié sur le site des Verts.

En septembre dernier, « une démarche populaire » avait été lancée par le club aux 10 sacres en championnat de France, via « un questionnaire axé sur l’identité du club et son futur logo », avec plus de 12.000 participations recensées. L’ASSE et les agences créatives Barony//Trenta ont ensuite impulsé plusieurs ateliers « d’échanges et de collaboration » pour faire émerger trois logos.

« Résolument futuriste sans renier le passé »

L’étape suivante a vu près de 16.000 supporteurs exprimer fin novembre leur préférence concernant ces trois propositions. Le logo finalement choisi, qui entrera en vigueur pour la saison 2022-2023, a rassemblé 61 % des voix. « Alliance d’inspiration numérique et d’origines stéphanoises marquées, le logo retenu, à la typographie singulière, arbore une forme de blason dynamique, résolument futuriste sans renier le passé », souligne le communiqué du club. Ce nouveau blason intègre plusieurs éléments des armoiries de la ville de Saint-Étienne, à savoir les deux palmes d’or, la couronne et les trois croisettes.

L’étoile bleu-blanc-rouge, qui symbolise les dix titres de champion de France de l’ASSE, est toujours bien présente en haut du logo, et s’accompagne désormais de l’année de création du club (1933). « Par ce nouvel emblème, l’ASSE porte des valeurs chères à la ville de Saint-Étienne : respect de l’héritage, combativité et innovation », conclut le communiqué sur le site de l’ASSE. Reste à savoir si cette saison des 90 ans, qui débutera en juillet prochain avec cette nouvelle identité visuelle, se fera dans l’élite.