Selma Bacha a beau jouer très régulièrement avec la meilleure équipe d’Europe depuis la saison 2017-2018 (23 matchs et 2 buts cette année-là), elle a dû attendre lundi pour enfin avoir sa chance avec l'équipe de France A. Dans le groupe professionnel de l'OL depuis l’âge de 16 ans, et sacrée à trois reprises, tant en D1 qu’en Ligue des champions, la tonique latérale vient d’être élue meilleure joueuse du mois d’octobre en championnat de France.

Son positionnement plus haut sur le terrain, depuis la grave blessure au genou d’Amel Majri, permet à la gauchère de 21 ans de se montrer décisive, comme l’ont encore prouvé ses deux passes décisives lors du choc de D1 contre le PSG (6-1). Corinne Diacre était présente au Parc OL ce soir-là, mais elle n’avait initialement pas retenu Selma Bacha dans la liste des Bleues qui affronteront le Kazakhstan le 26 novembre, puis le Pays de Galles le 30 novembre.

C’est la blessure à la cheville de la Parisienne (et ex-Lyonnaise) Sakina Karchaoui qui a permis à la prometteuse gauchère de rejoindre le groupe des Bleues lundi à Clairefontaine. Selma Bacha savoure sa première convocation : « C’est un rêve d’enfant et le réaliser, c’est beau. Je n’ai pas les mots. Il faut bien savourer. Je pense que je peux apporter ma qualité de centre et mon agressivité ». Son décollage au niveau international a pris du temps, mais il pourrait s’annoncer spectaculaire, dès vendredi (21h10) à Vannes.