Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On aurait tendance à l’oublier depuis mercredi matin, mais voici la première très grosse affiche de football féminin, cette saison en France. Le constat est comme tous les ans implacable : l’OL et le PSG survolent la D1 avec jusque-là sept succès en autant de journées, et on a donc droit ce dimanche (21 heures) à une véritable finale aller du championnat. Un enjeu sportif qui devrait être l’axe essentiel de ce sommet, au même titre que le retour sur les terrains d’Ada Hegerberg ou les arrivées à Lyon, durant le dernier mercato, des ex-Parisiennes Christiane Endler, Perle Morroni et Signe Bruun (Sakina Karchaoui a fait le chemin inverse). Mais un véritable tourbillon médiatique s’est déclenché il y a quatre jours avec la garde à vue de la milieu de terrain du PSG et des Bleues Aminata Diallo, alors soupçonnée d’avoir tenu un rôle dans l’agression dont a été victime sa coéquipière Kheira Hamraoui le 4 novembre. C’est donc dans un contexte hyra tendu, malgré le large succès (4-0) mardi en Ligue des champions face au Real Madrid, et privé de ces deux joueuses majeures dans le cœur du jeu, que les championnes de France en titre (pour la première fois de leur histoire) ont préparé l’un de ses matchs les plus importants de la saison. Leonardo a eu beau monter au créneau pour tenter de faire reporter la rencontre, on va bien vous faire vivre tout ça au plus vite ce dimanche.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-PSG au féminin, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…