En l’absence de Karim Benzema, c’est Vinicius qui a porté le Real Madrid vers la victoire, samedi, à Elche (2-1), pour la 12e journée de championnat, un succès permettant aux Madrilènes de revenir provisoirement à hauteur de la Real Sociedad en tête de la Liga.

Quand le patron n’est pas là, le prodige le remplace : brillant depuis le début de saison, le jeune espoir Brésilien a marqué un doublé, d’abord d’une frappe croisée du gauche (22e), puis d’un ballon piqué astucieux (73e). Vinicius a marqué sept buts en onze matchs de Liga cette saison, soit un de plus que lors de ses deux saisons précédentes (six buts en 64 apparitions).

Vinicius séduit Ancelotti et envoie un message à Tite

En gros progrès depuis le début de saison, Vinicius, non retenu pour le prochain rassemblement international avec la sélection brésilienne, a prouvé que Carlo Ancelotti avait eu raison de lui renouveler sa confiance… et s’est accaparé la lumière, alors que le technicien italien du Real avait choisi d’aligner Mariano en pointe à la place de Benzema, devant des stars comme Eden Hazard ou Luka Jovic.

Interrogé en conférence de presse après le match au sujet de son nouvel homme providentiel, l’ancien coach du PSG n’a retiré aucun crédit personnel de la belle performance de Vinicius. « Je n’ai rien fait de particulier. Je l’ai juste fait jouer, je lui ai donné la confiance qu’il mérite. Parce qu’il joue très bien, il marque beaucoup de buts. Je ne suis pas un magicien, j’ai essayé de le gérer du mieux possible, a déclaré le Mister. Maintenant, il a de la confiance, tout ce qu’il fait, il le réussit… Il s’habitue peu à peu à jouer un peu plus dans l’axe, il a les qualités et la vitesse pour le faire. Parce que ce n’est pas la même chose de jouer les un contre un sur l’aile, et le faire dans l’axe ou dans la surface. »