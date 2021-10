Karim Benzema entre toujours un peu plus dans l’histoire du Real Madrid. En trouvant la faille en toute fin de match lors de la balade des Madrilènes sur la pelouse du Shakhtar Donetsk mardi soir en Ligue des champions​ (0-5), l'attaquant français a inscrit son 290e but avec la Maison Blanche. Il rejoint ainsi Carlos Santillana, attaquant des années 70 et 80, au quatrième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

« Ça fait toujours du bien de marquer, de se rapporcher des plus grands, mais pour moi le plus important c’est de prendre du plaisir, comme je l’ai fait ce soir sur le terrain. Et à chaque fois si je peux marquer ou faire des passes décisives ce n’est que du bonus », a réagi le Français sur Canal après le match.

[📺 RESUME VIDEO] 🏆 #UCL

🔥 Le Real Madrid s’amuse à Donetsk !

🇧🇷 Victoire 5-0 avec notamment un doublé de Vinicius Jr !

😍 Karim Benzema encore et toujours décisif, buteur en fin de match a été récompensé de son immense match !https://t.co/dlnvy3LgnR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 19, 2021

« Il est la lumière qui guide le Real 365 jours par an », a sobrement écrit As dans son édition du jour. S’il continue sur son rythme actuel, Benzema, 11 buts en 11 matchs en club depuis le début de saison, peut espérer monter encore dans la hiérarchie. Alfredo Di Stefano (308 buts) n’est plus très loin, Raul (323) un peu plus mais pas tant que ça non plus. En revanche, Cristiano Ronaldo (450) plane à des hauteurs inatteignables pour le commun des mortels.